Банки призвали Британию установить правовые нормы для конфискации активов РФ

Ряд международных банков предупредил власти Великобритании о необходимости разработать юридические нормы перед вероятной конфискацией замороженных российских активов и использования их для помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон призывают к конфискации активов России, тогда как политические лидеры Европейского Союза более осторожны. Некоторые собеседники агентства из числа представителей финансовой отрасли пояснили, что они хотят, чтобы политические решения были преобразованы в скоординированные на международном уровне меры, гарантирующие законность любых изъятий.

В Великобритании некоторые банкиры и юристы предупреждают, что конфискация активов РФ может «вызвать потрясения в мировой финансовой системе», навредить репутации Лондона как международного финансового центра и привести к судебным искам со стороны Москвы.

Осведомленные источники издания, пожелавшие сохранить анонимность, рассказали в связи с этим, что «приоритетом для банков является некая форма правовой защиты или возмещения ущерба от любых будущих действий, предпринятых Россией против отдельных финансовых учреждений, причастных к конфискации активов».

Пока британские чиновники изучают планы конфискации средств Центрального банка РФ и российских бизнесменов. В качестве альтернативы рассматривается использование активов как залога по облигациям, которые могут быть выпущены для финансирования восстановления Украины. Еще один сценарий предполагает передачу Киеву прибыли от замороженных активов, тогда как сами они останутся нетронутыми (он представляется более предпочтительным для британских банков и стран ЕС).

Поиск оптимального варианта использования активов России потребует международного сотрудничества, а также участия и согласия Соединенных Штатов. Основная работа по согласованию при этом ляжет на страны «Большой семерки», уточнил один из собеседников агентства.

Ранее Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины (подробнее читайте в материале «Татар-информа»). При этом в США признали, что столкнулись с трудностями в стремлении конфисковать замороженные средства.