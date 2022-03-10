Опрос: Многие казанцы готовы отказаться от продукции компаний, покидающих наш рынок

В ходе опроса, проведенного в начале марта, выяснилось, что 46% казанцев готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если эти компании вернутся. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«Каждый пятый казанец полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если они вернутся на рынок. Некоторые люди утверждают, что будут против их возвращения в Россию и таким образом будут созданы комфортные условия для отечественных производителей. Еще 24% респондентов будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний каждый третий житель Казани. Затруднились определить свою позицию 20% опрошенных», – сказано в сообщении.

О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный в городе моложе 34 лет. Тех, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди казанцев старше 45 лет. Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (56% и 44% соответственно).