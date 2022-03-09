Владимир Вавилов: С уходом McDonald’s и Coca-Cola здоровых детей в России станет больше

Председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов в разговоре с «Татар-информом» выразил уверенность, что уход McDonald’s и Coca-Cola с российского рынка положительно скажется на здоровье детей.

«В связи с закрытием McDonald’s и Coca-Cola здоровых детей в России станет намного больше, вы это сами увидите», — убежден собеседник агентства.

Также Владимир Вавилов прокомментировал санкции в области здравоохранения, а именно отказ зарубежных врачей лечить онкобольных детей из России.

«Мое мнение — это не врачи, а изуверы. Жизнь ребенка, больного раком, должна быть вне всякой политики. Для родителей, которые хотят вывезти своего ребенка по тем или иным причинам за рубеж, отказ в лечении — это кощунство», — высказался создатель первого хосписа в Татарстане.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.