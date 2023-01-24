Bloomberg: Германия уже завтра может разрешить Польше отправить Украине танки Leopard

Германия может разрешить Польше передать украинской стороне основные боевые танки Leopard 2 уже завтра, 25 января. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, уже в среду даст Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard немецкого производства на Украину <…>», — отмечает издание, ссылаясь на анонимные, но осведомленные источники.

Ранее представитель Правительства ФРГ рассказал РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине. По его словам, документ будет рассмотрен в соответствии с установленными процедурами, но в срочном порядке.

О намерении поставить украинским властям 14 танков Leopard 2 немецкого производства власти Польши заявили 11 января, передать танки также готовы Дания и Финляндия. Но отправка танков Leopard ВСУ должна быть одобрена напрямую Германией, что обусловлено исключительным правом страны — производителя вооружения.

Впрочем, сегодня стало известно, что двенадцать стран НАТО согласны передать Украине около 100 танков Leopard. США в свою очередь могут поставить десять своих танков M1 Abrams, чтобы подтолкнуть власти ФРГ.

По информации журнала Der Spiegel, сама Германия теоретически способна передать 19 танков Leopard 2A5, которые используются во время учений. По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), сейчас на вооружении тринадцати стран НАТО состоят чуть более 2300 танков Leopard 2, а еще по меньшей мере 300 пребывают на хранении.