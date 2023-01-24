ABC: Двенадцать стран НАТО согласны передать Украине около 100 танков Leopard

Двенадцать стран — членов Североатлантического альянса подтвердили свое согласие передать украинским войскам примерно 100 основных боевых танков Leopard немецкого производства в ближайшее время. Для этого необходимо согласие Германии как государства-производителя, передает телеканал ABC.

По словам пожелавшего сохранить анонимность высокопоставленного украинского чиновника, этот вопрос был согласован на очередной встрече Контактной группы по поддержке Украины, которая прошла на авиабазе «Рамштайн» в Германии на прошлой неделе.

Отмечается, что администрация Президента США Джо Байдена активно работает над укреплением военного потенциала Украины «на случай возможной эскалации конфликта в ближайшие недели или месяцы».

О намерении поставить украинским властям 14 танков Leopard 2 немецкого производства власти Польши заявили 11 января, передать танки также готовы Дания и Финляндия. Однако отправка танков Leopard ВСУ должна быть одобрена напрямую Германией, что обусловлено исключительным правом ФРГ как страны — производителя вооружения. Однако сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что поставки очень скоро будут согласованы.

По информации журнала Der Spiegel, сама Германия теоретически может передать 19 танков Leopard 2A5, которые используются во время учений. По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), сейчас на вооружении 13 стран НАТО состоят чуть более 2300 танков Leopard 2, еще по меньшей мере 300 пребывают на хранении (однако многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии).