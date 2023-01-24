Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов передать Украине десять основных боевых танков M1 Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока не приняла решения относительно поставок танков Leopard 2 собственного производства. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона.

По словам анонимного собеседника телеканала, «Байден готов передать десять Abrams Украине для оказания давления на Германию, чтобы та передала Leopard 2».

Чиновник из американского Минобороны уверен, что властям ФРГ «необходимо перестать упрямиться и передать Leopard Украине». По его оценке, для противостояния вероятным действиям Вооруженных сил РФ украинским силам потребуется в общей сложности 500 танков.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц также пишет, что администрация США готова передать Украине танки Abrams. Впрочем, источники издания утверждают, что речь идет о «значительном числе» боевых машин. При этом об отправке танков может быть объявлено уже на этой неделе.

Вместе с тем смысл поставки остается прежним — в случае отправки американских машин Германия должна согласиться направить Киеву свои «Леопарды», а также одобрить передачу аналогичных танков, которые есть у Польши и других стран.

О намерении поставить украинским властям 14 танков Leopard 2 немецкого производства власти Польши заявили 11 января, передать танки также готовы Дания и Финляндия. Однако отправка танков Leopard ВСУ должна быть одобрена напрямую Германией, что обусловлено исключительным правом страны — производителя вооружения. Но сегодня стало известно, что двенадцать стран НАТО согласны передать Украине около 100 танков Leopard.

По информации журнала Der Spiegel, сама Германия теоретически может передать 19 танков Leopard 2A5, которые используются во время учений. По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), сейчас на вооружении 13 стран НАТО состоят чуть более 2300 танков Leopard 2, еще по меньшей мере 300 пребывают на хранении (однако многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии).

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2024 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.