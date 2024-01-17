Водители большегрузов дали советы, как вести себя в снежном плену на трассе

Фото: Рустем Ахмадуллин

Со вчерашнего вечера на федеральной трассе Р-241 Казань — Ульяновск, которая проходит через Буинск, на обочинах останавливаются большегрузы. Причина тому — снегопад и мощная метель, а также плохая видимость на дорогах, которая привела к настоящему транспортному коллапсу.

Иван Мастеров за рулем большегруза уже 44 года, за это время, говорит, видел многое. Сегодня он едет из Пензы в Казань. По его словам, если раньше дорога занимала 16 часов, сейчас — в два раза больше.

«Заехал в магазин, затарился, вот сейчас и жди. Можно и сутки стоять, и двое», — говорит он.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Алексей Дмитриев за рулем больше 20 лет. Говорит, что в такой ситуации главное вести себя спокойно и следить за дорожной ситуацией.

«Прежде всего аккуратно и внимательно следить за дорожной обстановкой и иметь запас продуктов и топлива — это крайне необходимо», — посоветовал водитель большегруза.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Стихийные стоянки организованы на 118 и 111 километрах трассы Казань — Ульяновск, это деревня Старый Студенец и Мещеряково, здесь есть магазины, кафе. Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Динар Гадиев рекомендует воздержаться от дальних поездок.

«Мои рекомендации — пока не выходить из дома, рейсы свои откладывать на неопределенный срок. Как погода улучшится, соответственно, дороги почистят, дороги откроют», — говорит инспектор ДПС 1-й роты отдельного спецбатальона.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Руководство Буинского района держит на контроле ситуацию на вынужденных стоянках и готово при необходимости предоставить питьевую воду, питание, и оказать первую необходимую помощь.