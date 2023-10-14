Ближневосточный шок, ревизия Казани Миннихановым и рокировка на КВЗ: обзор событий недели

Израиль в ответ на действия ХАМАС ударил по сектору Газа также с воздуха, в том числе и по жилым кварталам

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Эскалация палестино-израильского конфликта: взаимное озверение и позиция России

Главным мировым событием стала резкая эскалация палестино-израильского конфликта. Весь мир содрогнулся от ужаса дважды. Вначале ХАМАС совершил бесчеловечные акты насилия по отношению к населению Израиля – ракетные обстрелы, иррациональные убийства и похищения мирных граждан, не пощадив ни женщин, ни детей, ни стариков. В ответ Израиль ударил по сектору Газа также с воздуха, в том числе и по жилым кварталам, стирая последние с лица земли.

Счет убитых и раненых идет на тысячи с той и другой стороны. Ни израильтяне, ни палестинцы даже не думают останавливаться, градус взаимного озверения только возрастает. Израиль анонсирует наземную операцию по зачистке сектора Газа, где проживает около 2 млн жителей, что чревато чудовищной гуманитарной катастрофой. Здесь, в этом регионе, на наших глазах разгорается тотальная война на уничтожение. Самое настоящее безумие. Все здравомыслящие люди в мире призывают обе стороны конфликта остановиться.

Позиция России с самого начала эскалации была однозначной и выверенной: немедленно прекратить военные действия и приступить к переговорам о мире. Подчеркивается, что насилие – это замкнутый круг в этом 75-летнем конфликте и силовыми действиями здесь ничего не решить. Сначала с подобными официальными заявлениями выступил МИД РФ, затем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В полном и окончательном виде позицию России обозначил Владимир Путин. Главное из его заявлений:

эта масштабная трагедия — итог провальной политики США, их однобокая линия заводила ситуацию в тупик;

палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина, она воспринимается ими как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень;

Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке, он имеет право на защиту;

наземная операция в Газе будет чревата тяжелыми последствиями, потери среди гражданского населения будут неприемлемыми;

позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам, мы за исполнение решений ООН и создание Палестинского государства. Существует необходимость создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме;

следует воздержаться от резких заявлений и оскорбления чувств людей, вовлеченных в конфликт;

Россия готова стать посредником в палестино-израильском урегулировании.

Мы видим равноудаленную, тщательно взвешенную позицию российского руководства, намеренно выбравшего стратегию нейтралитета в этом очень непростом вопросе. И такой подход дает России шанс стать идеальным медиатором для урегулирования этого конфликта.

Татарстан славится гармоничными и уважительными отношениями между еврейской общиной и исповедующими ислам гражданами республики, так что такая нейтральная и миролюбивая позиция России по отношению к этому конфликту близка и понятна всем без исключения татарстанцам. Здесь других слов быть не может: остановите насилие по отношению друг к другу и садитесь за стол переговоров.

Татарстан всегда будет отвечать Путину всемерной поддержкой Фото: rais.tatarstan.ru

День рождения Путина: что значит Владимир Владимирович для Татарстана?

7 октября в Татарстане отметили день рождения Президента России Владимира Путина. С поздравлениями в адрес главы государства и с пожеланиями ему здоровья и долголетия выступили не только высшие руководители республики, но и множество татарстанцев.

Что значит Путин для Татарстана? Время и пространство, как и для всех россиян. Мы живем во время Путина, во время преображения страны. Владимир Путин возглавил Россию в период, когда страна находилась в упадке – как в экономическом, так и в политическом плане. Экономика разрушалась, население нищало, террористы на Северном Кавказе создали своей анклав и готовились к нападению на другие регионы. Владимир Владимирович Путин пришел вовремя и навел порядок – уничтожил бандитов в Чечне, восстановил нормальную работу органов государственной власти, сберег Российскую Федерацию от распада по региональной линии.

Мы живем в пространстве Путина, когда Россия начала проводить независимую внешнюю политику и превратились из просто страны в цивилизацию, в которой большое количество традиций, культур, вероисповеданий и которая не заканчивается в рамках своих границ. Более того, пространство Путина стало глобальным – к лидеру нашей страны тянутся миллиарды людей, желающих стряхнуть с себя ярмо однополярного устройства мира в угоду новым мировым колонизаторам.

Время и пространство Президента России для Татарстана – это еще и расцвет нашей республики за годы его руководства. Путин любуется Татарстаном, а Татарстан всегда будет отвечать ему всемерной поддержкой – пусть так будет и дальше. Многая лета! Туган көнегез котлы булсын, Владимир Владимирович!

Госсовет Татарстана вышел с законодательными инициативами федерального масштаба Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Законодательные инициативы об альтернативной службе и о наказании речистых релокантов: много вопросов и мало ответов

На этой неделе в Госсовете Татарстана выступили с законодательными инициативами федерального масштаба. Сначала депутаты доработали свою же версию изменений в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе», которую утвердил профильный парламентский Комитет по законности и правопорядку. Суть поправок в том, что молодой выпускник учреждений высшего и среднего профессионального образования сможет пройти альтернативную службу на предприятиях ОПК. Сейчас такая служба возможна только в госструктурах, подведомственных властям организациях или в организациях Вооруженных Сил РФ в качестве гражданского персонала.

Инициатива, безусловно, расширит количество вакансий для альтернативной службы, что, в свою очередь, вызовет интерес у молодых людей к прохождению службы именно таким образом. Но вот в чем проблема: армия есть армия. Служба в срочных рядах дает возможность овладеть не только базовыми военными навыками, но и военно-учетной специальностью. Из отслуживших формируется военный резерв страны. Работа на заводе не дает такой возможности – резервиста из такого «альтернативщика» не получится, это разные вещи. А наличие военного резерва – это вопрос обороноспособности страны. Посмотрите на сегодняшний Израиль или на частичную мобилизацию в России, прошедшую год назад, когда резервисты оказались так востребованы.

Да, сейчас существует большая нехватка рабочих рук на оборонных заводах. Но решить ее довольно просто – нужно обеспечить трудящимся хорошую зарплату. Тем более что возможности кивать на нехватку средств у директоров и собственников этих заводов сегодня нет, финансирование гособоронзаказа высокое и стабильное. В случае достойной оплаты труда дефицита кадров в «оборонке» не будет, да и молодежь туда потянется.

Также в Госсовете Татарстана обратили внимание на релокантов, у которых есть российское гражданство и привычка выступать против РФ из-за рубежа. Тот же Комитет по законности и правопорядку одобрил выдвижение поправок к Кодексу об административных правонарушениях РФ. Смысл их в привлечении релокантов к административной ответственности за «неправильные» слова по отношению к Российской Федерации. Таким образом, административные дела, по мысли членов комитета, будут вестись дистанционно, а в случае повторного нарушения лицо привлекут к уголовной ответственности.

Вопросов нет, за подобные административные преступления виновные должны нести ответственность, но вот в чем дело: действие законодательства об административных правонарушениях ранее ограничивалось пределами Российской Федерации (в отличие от уголовного законодательства). Административные правонарушения, ввиду незначительной опасности их для общества, преследуются только внутри одной страны или на территории другой в случае наличия соответствующего международного договора. Не говоря уже о конституционных нормах для тех же релокантов вроде права на судебную защиту, получение квалифицированной юридической помощи. А тут предлагается судить людей заочно, по таким мелким правонарушениям, как административные, да еще по размытым критериям оценки «правильности» или «неправильности» этих высказываний. Для любой демократической страны (не только западной, но и Индии, например) такие вещи выглядят странно.

Казанскому вертолетному заводу сегодня установлены повышенные производственные планы (что неудивительно после начала СВО) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Четвертая смена генерального директора на КВЗ за шесть лет: что происходит?

На неделе на Казанском вертолетном заводе прошла кадровая революция – неожиданно для всех ушел в отставку генеральный директор Владимир Гинсбург, проработавший на этой должности всего два года. Это уже четвертая смена гендиректора на КВЗ за последние шесть лет, что совершенно ненормально для такого крупного машиностроительного предприятия. Если такая текучка в высшем менеджменте завода, то что говорить о среднем и низшем?

Теперь предприятием будет руководить Николай Яковлев, выходец из «Роствертола», человек не местный. Последняя позиция – пост первого заместителя гендиректора Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», входящей в холдинг «Вертолеты России». Хорошо, что приходит крепкий профессионал, проработавший в отрасли более 30 лет и прошедший все кадровые ступени на производстве. Но является ли это гарантией от новых кадровых встрясок? Увы, судя по прошлой кадровой чехарде – нет. Потому что нет никаких ясных публичных объяснений таких решений.

С одной стороны, может показаться, что Гинсбургу было тяжело управляться с заводом при резко возросших планах по производству и ненормированном рабочем дне – все-таки человеку стукнуло 69 лет, а нагрузка реально тяжела. С другой стороны, это было очевидно и два года назад, когда его назначали на место гендиректора. Чем руководствовались тогда? Справедливости ради, со стороны казалось, что Владимир Гинсбург справляется с этой ношей. Но высшему начальству завода виднее. В любом случае хотелось бы большей информационной открытости по таким кадровым решениям.

Самому заводу сегодня установлены повышенные производственные планы (что неудивительно после начала СВО), вполне сопоставимые с советскими темпами производства на КВЗ. Поговаривают о планке в 100 вертолетов в год, но официально цифры производства КВЗ не оглашаются по вполне понятным причинам. Кроме того, у завода сегодня, как и у большинства подобных производств, остро стоит проблема импортозамещения и перенастройки логистики в отношении поставщиков.

Проблем и планов много, и в этой ситуации любая смена топ-менеджеров подобна пожару. Хочется надеяться, что новое руководство сумеет поддержать планку, которую задал Гинсбург во время работы со своей командой на заводе. И столь нужное сейчас стране предприятие не будет лихорадить кадровыми встрясками.

Рустам Минниханов лично проинспектировал ряд значимых городских объектов, нуждающихся в реставрации или переустройстве Фото: rais.tatarstan.ru

Урбанизм от Минниханова: Раис РТ посетил ряд городских объектов и общественных пространств Казани и открыл новые дороги

Раис Татарстана Рустам Минниханов на этой неделе плотно занимался столицей республики. Он лично проинспектировал ряд значимых городских объектов, нуждающихся в реставрации или переустройстве, а также вместе с мэром Ильсуром Метшиным открыл ряд важнейших для Казани дорог. 10 октября Минниханов запустил движение по мосту на улице Назарбаева, который был закрыт на капремонт с сентября 2022 года, а 12 октября принял участие в запуске первого отрезка пятой вылетной магистрали Казани — Вознесенского тракта.

Кроме этого, он проинспектировал будущий центр ремесел в ЦУМе, объекты строительства и реставрации на озере Кабан и в Адмиралтейской слободе, ознакомился с ходом реконструкции входной группы парка им. Горького и благоустройства Юнусовской площади.

Приятно видеть, что руководитель республики при всей своей загруженности не оставляет без личного внимания и контроля важнейшие инфраструктурные и архитектурные объекты столицы Татарстана. Потому что такое внимание и такой контроль не ведется ради пустого пиара, а выливается во вполне конкретные осязаемые элементы городской инфраструктуры, в новые качественные общественные пространства. Можно было бы все эти хозяйственные городские проблемы оставить на, собственно, городское руководство, но в случае с нашим регионом мы видим настоящую синергию в тандеме «руководитель республики – руководитель крупного муниципалитета», которая дает неизмеримо больший результат, нежели работа муниципалитета в одиночку.

Это касается не только Казани, но и всех районов и городов Татарстана – посмотрите только, насколько качественно преобразились здесь общественные пространства и инфраструктура. Исторически, особенно с начала этого века, в Татарстане сложилась бесконфликтная система взаимоотношений республиканского и муниципального руководства. Да, были, есть и будут определенные рабочие трения, но жесткого противостояния между, например, мэром областного центра и губернатором, как во многих российских регионах, здесь нет. Напротив, со стороны республики муниципалитетам оказывается весомая поддержка. Что, безусловно, идет на пользу всем.

Такова особенность татарстанской модели управления, и это реально дает самые высокие результаты.