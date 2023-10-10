«Канатка» с видом на Кремль и мастерские в ЦУМе: какие проекты презентовали Минниханову

Одним из первых Рустам Минниханов посетил ЦУМ

Фото: rais.tatarstan.ru

ЦУМ займут ремесленники

Одним из первых Рустам Минниханов посетил ЦУМ. На днях он закрылся на реконструкцию. В будущем в нем планируют разместить Центр народно-художественных промыслов и мастеров.

Первый замминистра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова, которая приняла участие в выездном совещании, рассказала «Татар-информу», что на встрече детально обсуждили будущее объекта.

Концепцию реновации здания разработал Институт развития городов Татарстана. Согласно новому видению в здании на площади 32 тыс. кв. метров расположатся мастерские, производственные площадки и пространства для мастер-классов.

Перед строителями Рустам Минниханов поставил задачу осмотреть все этажи, определить полезные площади для использования под мастерские и производственные точки Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов осмотрел цокольный этаж, основные залы первого и второго этажей и прилегающую к зданию территорию. Перед строителями он поставил задачу осмотреть все этажи, определить полезные площади для использования под мастерские и производственные точки, а также предусмотреть зону для питания. Кроме того, во время модернизации будет произведена замена электрики, вентиляции.

«Главное – это место должно стать центром притяжения для людей», — поставил задачу Раис РТ.

Рустам Минниханов посетил ряд исторических объектов. Одним из них стало здание Пожарного депо в Адмиралтейской слободе Фото: rais.tatarstan.ru

Пожарное депо в Адмиралтейской слободе могут переоборудовать в молодежный центр

Также Рустам Минниханов посетил ряд исторических объектов. Одним из них стало здание Пожарного депо в Адмиралтейской слободе, построенное в 30-е годы XX века. Последние годы здание находилось в ведении МЧС РТ, затем оно было признано аварийным и подлежало сносу. Однако после обращения общественности в защиту здания благодаря поддержке Раиса РТ объект решили оставить и в 2016 году его законсервировали.

Сегодня представители Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани предложили переоборудовать депо в молодежный центр. Здесь предлагается организовать занятия технической направленности для подготовки будущих конструкторов и инженеров. Рустам Минниханов поддержал предложение комитета и дал поручения по обследованию здания.

Пожарный обоз на Мало-Московской, 19 — это градоформирующий объект Фото: rais.tatarstan.ru

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в беседе с «Татар-информом» отметил, что пожарный обоз на Мало-Московской, 19 — это градоформирующий объект.

«Дано поручение провести обследование, потому что здание в крайне аварийном состоянии. Потом уже будут приняты решения по проведению работ на объекте», — прокомментировал руководитель ведомства.

Рустам Минниханов заехал на благоустроенную территорию Сада рыбака, который расположен рядом с Пожарным депо Фото: rais.tatarstan.ru

Также Рустам Минниханов заехал на благоустроенную территорию Сада рыбака, который расположен рядом с Пожарным депо.

Завод Петцольда отдадут под офисы и гостиницу

Далее Рустам Минниханов посетил объект культурного наследия — жилой дом XVIII века постройки на ул. Гаяза Исхаки. На сегодня от здания сохранилось лишь 30%. Архитектор-реставратор Альбина Хайруллина представила Раису РТ варианты восстановления объекта и его функционального применения.

Архитектор-реставратор Альбина Хайруллина представила Раису РТ варианты восстановления объекта и его функционального применения Фото: rais.tatarstan.ru

«Это руинированный объект. Там фактически “живого места” нет на объекте, но застройщик хочет его сохранить. Сегодня на площадке архитекторы предложили визуальные наброски, архитектурные решения. Пока каких-то решений не принималось, оставили вопрос для дальнейшей проработки», — пояснил ситуацию Иван Гущин.

Рустам Минниханов осмотрел комплекс пивоваренного завода Александрова-Петцольда 1905 года Фото: rais.tatarstan.ru

Далее Рустам Минниханов осмотрел комплекс пивоваренного завода Александрова-Петцольда 1905 года.

Здания пивоваренного завода – это объекты культурного наследия, образец промышленной архитектуры конца XIX — начала XX века. Комплекс зданий включает в себя различные производственные корпуса и мастерские.

Концепция благоустройства завода Петцольда предусматривает размещение здесь галереи, ресторана татарской национальной кухни, офисов, коворкинга, гостиницы, а также общественных пространств.

Рустам Минниханов принял участие в открытии моста на улице Нурсултана Назарбаева Фото: rais.tatarstan.ru

На Назарбаевском мосту открыто движение

После этого Рустам Минниханов принял участие в открытии моста на улице Нурсултана Назарбаева. Его протяженность небольшая – всего 430 метров, но это важный транспортный узел.

Напомним, реконструкция здесь завершилась на прошлой неделе. Дорожники демонтировали старый мост и построили новый, отремонтировали дороги, ведущие к переправе через озеро Нижний Кабан. Количество полос увеличили с 6 до 8, а несущая нагрузка выросла с 15 до 25 тонн.

Количество полос увеличили с 6 до 8, а несущая нагрузка выросла с 15 до 25 тонн Фото: rais.tatarstan.ru

Со стороны озера появились велодорожка и пешеходная зона. Здесь же сделали и две новые автобусные остановки.

В парке Горького туристов будет встречать парадная площадь

В центральном парке культуры и отдыха им. Горького завершается благоустройство входной группы. В Институте развития городов Татарстана, который курирует этот объект, «Татар-информу» не стали называть конкретную дату открытия, так как «пока подводит погода».

Рустаму Минниханову рассказали, что для отдыхающих здесь откроется парадная площадь с безопасными пешеходными дорожками, зонами отдыха и новым остановочным павильоном.

Рустаму Минниханову рассказали, что для отдыхающих здесь откроется парадная площадь с безопасными пешеходными дорожками, зонами отдыха и новым остановочным павильоном Фото: Институт развития городов Татарстана

Парк был популярным у горожан еще в XIX веке. Тогда эту территорию называли «Русская Швейцария» за холмистый ландшафт. В 1909 году на территории парка прошла международная выставка, в которой приняли участие десятки предприятий со всей страны, а также из Германии, Швеции, Японии и других стран. Здесь перестроили здание театра, отремонтировали ресторан, построили оркестровую раковину и установили главные ворота с забором. А вдоль трамвайной линии появились выставочные павильоны промышленных предприятий.

В 1936 году парк переименовали в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. Это был классический советский парк с аттракционами и другими атрибутами. На месте нынешних «Трудовых резервов» была парадная арка, которая выступала в роли входной группы.

После реконструкции в 2014 году парк стал местом для прогулок горожан и занятий спортом. Со временем входная группа в парк потеряла свой парадный вид. На площади не было зеленых насаждений и лавочек. Большое количество наружной рекламы создавало визуальный шум.

Особое внимание архитекторы уделили ландшафту Фото: Институт развития городов Татарстана

В этом году здесь заменили старое пешеходное покрытие на новое, установили малые архитектурные формы — скамейки и солнцезащитные зонты, а также кадки с сиренью. Вдоль улицы Николая Ершова обустроили велосипедную дорожку. Рядом с площадью также завершается строительство нового остановочного павильона.

Особое внимание архитекторы уделили ландшафту. На площади входной группы посадили растения с яркой красно-оранжевой окраской листвы и красными плодами — это клен татарский, ирга канадская, рябина, спирея. Такие яркие акценты поддерживают мемориальный комплекс — вечный огонь с монументальной группой.

Раису республики презентовали проект казанской городской канатной дороги «Аэромост» Фото: rais.tatarstan.ru

Канатную дорогу построят с учетом зон охраны ансамбля Казанского Кремля

Здесь же Раису республики презентовали проект казанской городской канатной дороги «Аэромост». Она будет насчитывать три станции: парк им. Горького, экстрим-парк «Урам» и площадка рядом со стадионом «Ак Барс Арена». Рустам Минниханов ознакомился с эскизами канатной линии и станций, техническими особенностями проекта.

По мнению председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, презентация проекта строительства канатной дороги стала одним из самых интересных моментов сегодняшнего объезда.

«Проект будет реализовываться с учетом зон охраны ансамбля Казанского Кремля, потому что опоры достигают определенной высоты. Согласно проекту, максимальная высота опор канатной дороги составит почти 43 метра», — поделился с «Татар-информом» Иван Гущин. — Для нас было важно, когда мы согласовывали этот вопрос, чтобы визуальное восприятие ансамбля Казанского Кремля было непоколебимо».