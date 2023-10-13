Кровавый террор в секторе Газа: чем отличается СВО от «правил войны» США и Запада

Израильские войска устроили показательную «порку» простых палестинцев в секторе Газа

Фото: t.me/briefsmi

Варварство или оборона?

Сразу оговоримся, что внезапная атака ХАМАС на Израиль также сопровождалась жертвами среди мирного населения. «Мировое сообщество» сразу назвало это варварством. При этом куда более жесткий ответ Израиля считается «обороной».

Израильские войска устроили показательную «порку» простых палестинцев в секторе Газа. Соцсети облетели жуткие фото и видео разрушенного до основания города.

Здесь и мужчина, сидящий вокруг мягких игрушек на развалинах дома, в котором погибла его жена с детьми. И младенец, чудом оставшийся в живых, в отличие от всей его родни. Его пытается развлекать совершенно чужой ему мужчина. Малыш смеется, он еще не понимает, что остался сиротой. Две истории – одна хуже другой.

«Сопоставимо с геноцидом»: 6 тысяч бомб за несколько суток – годовой расход США в Афганистане

Отметим примечательный факт. С момента старта конфликта Израиль успел применить более 6 тысяч бомб по 3,6 тыс. объектам. Такие цифры приводил официальный Тель-Авив. Таким образом, Израиль за несколько дней потратил снарядов калибра 155 мм столько же, сколько США в Афганистане за год.

Израиль собирается перекрыть снабжение сектора Газа водой и электричеством. Ряд СМИ сообщают, что Израиль уже осуществил подобное в отношении тюрем, где содержатся палестинские радикалы. Своим мнением о происходящем с «Татар-информом» поделился военный историк и эксперт Юрий Кнутов.

«Это, конечно, вообще сопоставимо с геноцидом, потому что наносятся неизбирательные удары по объектам, которые Израиль преподносит как военные. При этом повторной детонации нет. Что такое повторная детонация? Если в здании в подвалах находятся склады с вооружением, то это вооружение должно сдетонировать после попадания бомбы. Если этого нет, то и военных объектов в местах нанесения ударов нет», – объясняет эксперт.

С момента старта конфликта Израиль успел применить более 6 тысяч бомб по 3,6 тыс. объектам Фото: t.me/briefsmi

Американский стиль войны и двойные стандарты Запада

Израиль – это государство, существование, оборона и устремления которого во многом зависят от США. Сейчас мы видим, как привык вести войну Запад. И это нельзя считать каким-то сенсационным событием. Так вели себя США, например, при бомбежке Белграда, не считаясь с «сопутствующими потерями».

«В ближайшее время станет понятно, насколько кровопролитными будут дальнейшие бои. Но подход Израиля уже просматривается неплохо. Используется чисто американский подход. Авиация бомбит жилые кварталы, артиллерия будет дорабатывать, а потом по руинам уже пойдет бронетехника и пехота», – поясняет Кнутов.

Большинство арабских и мусульманских стран осуждают жесткие меры Израиля против мирных жителей. К этой позиции присоединился даже ключевой союзник НАТО – Турция. Однако Запад, как всегда, на своей волне.

«В ближайшее время станет понятно, насколько кровопролитными будут дальнейшие бои. Но подход Израиля уже просматривается неплохо» Фото: t.me/briefsmi

Еврокомиссия не считает военными преступлениями ракетные удары Израиля по Газе, которые лишили жизни более 2 тысяч людей, включая 300 детей. И уж, конечно же, не считают удары Тель-Авива по гражданской инфраструктуре и жилым домам в секторе Газа военными преступлениями.

«Если бы Россия так действовала, то российские флаги уже давно были бы на руинах Львова и Киева»

На язык просится: а как же осуждение действий России на Украине, при том что ВС РФ всячески избегает жертв среди мирного населения? Думается, что Москва бы завершила конфликт в течение месяца, если бы действовала на старте СВО, как Израиль в секторе Газа. Но в глазах Запада это, как говорится, другое.

«Если бы Россия так действовала, то российские флаги уже давно были бы на руинах Львова и Киева. Но Россия действует абсолютно другими методами и другими принципами, и действует избирательно. И более того, даже зная, где есть пронацистские районы, Россия не стирает их с лица земли», – считает Кнутов.

Только сегодня под давлением части мирового сообщества Израиль сподобился на некое подобие заботы о мирном населении Палестины. Но и здесь получился банальный ультиматум. Министерство обороны Израиля уведомило ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из города Газа на юг одноименного сектора в течение 24 часов.

Министерство обороны Израиля уведомило ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из города Газа на юг одноименного сектора в течение 24 часов Фото: t.me/briefsmi

«Это практически нереально и приведет к колоссальным жертвам среди мирного населения, детей, женщин, стариков. У военных есть запасы продуктов, воды, генератор, они находятся в бомбоубежищах, а простые палестинцы сейчас страдают колоссально», – говорит Кнутов.

Интересно, что при таких вводных оторванное от реальности руководство киевского режима умудряется сравнивать действия ХАМАСа и войск России на СВО. Владимир Зеленский на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене сравнил атаку ХАМАС на Израиль и СВО РФ на Украине.

Это особенно странно на фоне все более официальных сообщений о том, что палестинцы для атаки на Израиль использовали часть американского оружия, которое попало в руки ХАМАС от киевского режима. С каждым днем все более серьезные источники озвучивают такую версию.

Позиция Путина и группы «Россия – Исламский мир»

Между тем известно, что Россия более чем сдержанно ведет боевые действия. Логично, что и в оценках израильско-палестинского конфликта руководство страны занимает позицию, далекую от крайностей. Президент России Владимир Путин отметил, что позиция РФ хорошо известна как Израилю, так и Палестине, поскольку сложилась на протяжении десятилетий.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН. Имею в виду, прежде всего, создание независимого суверенного палестинского государства. В этом корень всех проблем», – прокомментировал ситуацию Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Владимир Путин отметил, что позиция РФ хорошо известна как Израилю, так и Палестине, поскольку сложилась на протяжении десятилетий Фото: kremlin.ru

Также российский лидер подчеркнул, что в США и Израиле хватает политических деятелей и экспертов, разделяющих эту позицию. Однако по итогу уже на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом. «К сожалению, это приводит к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас», – заключил Путин.

Между тем позицию российского лидера поддержала Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую с 2014 года возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов. По официальному заявлению организации, события на Ближнем Востоке искренне тревожат всех участников группы.

«Россия всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности ООН, прежде всего, создание независимого суверенного палестинского государства», – говорится в заявлении.

Зачем США пригнали два авианосца к берегам Израиля?

США же продолжает политику силового давления. Пентагон уже не только оперативно поставил ракеты и бомбы Тель-Авиву, но и прибуксировал два ведущих авианосца к берегам Израиля. Президент России выразил недоумение этими действиями.

«Я не понимаю, зачем Соединенные Штаты туда подтаскивает авианосные группы в Средиземное море. Смысл я не очень вижу, что они собираются бомбардировать – Ливан или что? Что они собираются делать?», – говорил Путин.

Эти слова прозвучали два дня назад. Сейчас мотивы Вашингтона уже более понятны. Израиль расширяет границы конфликта. Уже были ракетные атаки по Ливану, а вчера Тель-Авив атаковал сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии. Похоже, что американцы стягивают военную мощь в зону конфликта на случай, если арабы и (или) мусульмане решатся на военный ответ против Израиля.

«Джеральд Р. Форд» – это современный американский авианосец, около 90 летательных аппаратов на нем – включая самолеты, вертолеты, беспилотники самые новейшие и плюс эскорт Фото: ru.wikipedia.org , Общественное достояние

«Да, именно так. “Джеральд Р. Форд” – это современный американский авианосец, около 90 летательных аппаратов на нем, включая самолеты, вертолеты, беспилотники, самые новейшие и плюс эскорт. У них на борту есть 350 крылатых ракет. Поэтому при таком давлении на арабские страны, которые готовы были бы поддержать ХАМАС, конечно, они задумаются, стоит ли это делать», – считает Кнутов.

В общем, ближневосточный конфликт – в самой горячей фазе. И может в любой момент рвануть до региональной войны или глобального конфликта. А для России все происходящее так же важно, как очередное напоминание принципов ведения боевых действий коллективным Западом. ВС РФ должны быть к этому готовыми, чтобы защитить мирное население России.

«На сегодняшний день то, что делает Израиль, очень напоминает действия гитлеровской Германии в отношении еврейского населения. С моей точки зрения, если дальше эта линия будет продолжаться, конечно, это вызовет определенное противодействие со стороны арабских государств. Политическое, возможно, и военное», – резюмирует Кнутов.

Фото на анонсе: t.me/briefsmi