Владимир Путин: «Татарстан традиционно находится в самых верхних положительных рейтингах»
Сегодня, 7 октября, отмечает день рождения Президент России Владимир Путин. «Татар-информ» подготовил подборку высказываний российского лидера о Татарстане, сделанных им в разные годы.
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О рейтинге Татарстана
«Татарстан у нас традиционно, на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы. Тем не менее в таком большом хозяйстве, которое под вашим руководством (Раиса Татарстана Рустама Минниханова, – прим. Т-и) находится, не может не быть каких-то проблемных вопросов — таких, над которыми надо еще работать, или таких, которые еще не решены на должном уровне». (Владимир Путин на рабочей встрече с Рустамом Миннихановым, 23 января 2023 года.)
О кадрах из Татарстана
«Хочу вас поблагодарить за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, которые решают общенациональные задачи. Мы сегодня говорили о необходимости работы с кадрами. Вот в этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример». (Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, 9 февраля 2023 года.)
О гостеприимстве Татарстана
«Вновь столица Республики Татарстан радушно встречает гостей из многих стран, подтверждает свой статус авторитетной, востребованной площадки для проведения масштабных и представительных деловых мероприятий. Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества». (Из приветственной телеграммы Владимира Путина участникам XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», 15 мая 2023 года.)
Об инвестиционном климате
«В Татарстане лучше, безопаснее, спокойнее, и инвестклимат лучше, кстати сказать». (Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), 9 декабря 2016 года.)
О поддержке интересов подрастающего поколения
«То, что ты увлекаешься этим, очень здорово… Я уверен, что наш с тобой разговор услышат и в Татарстане. В Татарстане руководители очень гибкие, мобильные, творческие. Правда, я знаю, что они очень поддерживают новейшие начинания. Думаю, что и там это можно сделать. Наверняка сделают». (Из беседы Владимира Путина с учеником казанской гимназии №6 Булатом Нургалиевым в ходе открытого урока «Разговоры о важном», 1 сентября 2023 года.)
Об опыте лидера Татарстана
«Рустам Нургалиевич, вы человек очень опытный и очень эффективный. Команда у вас профессиональная, но, действительно, вызовы серьезные перед нами. Рассчитываю, что так же, как было в предыдущие годы, вы будете работать с полной отдачей. Я знаю, как заинтересованно вы решаете задачи, которые стоят перед республикой, и с каким эффектом». (Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с 20 руководителями регионов РФ, вступившими в должность после победы на осенних выборах, 24 сентября 2020 года.)
О Казани
«Вас ждет столица одного из наиболее самобытных регионов России — Татарстана. Ждет прекрасная, древняя, гостеприимная Казань, которая имеет огромный опыт проведения крупных, престижных международных форумов». (Из обращения Владимира Путина к участникам международных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году, 29 апреля 2023 года).