Новым генеральным директором Казанского вертолетного завода стал Николай Яковлев

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Новым генеральным директором Казанского вертолетного завода, который входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», назначен Николай Яковлев. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новый руководитель КВЗ работает в вертолетостроении более 30 лет. Он трудился на «Роствертоле», выпускающем боевые вертолеты Ми-24/35 и Ми-28, а также транспортно-десантные Ми-26. На этом предприятии Яковлев прошел путь от рабочего до директора по материально-техническому обеспечению. С 1 февраля 2023 года был первым заместителем генерального директора ААК «Прогресс», отмечают в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прежний гендиректор Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург покинул должность по собственному желанию. Он возглавлял предприятие с 2021 года.

Upd. (8.53): До этого стало известно, что КВЗ работает над опытным образцом импортозамещенного вертолета «Ансат» и готовится к летным испытаниям. Гинсбург рассказал об этом узбекистанскому лидеру Шавкату Мирзиёеву, когда тот осматривал экспозицию III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в МВЦ «Казань Экспо». Президента Узбекистана тогда сопровождали Раис РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.