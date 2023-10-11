Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Новым генеральным директором Казанского вертолетного завода стал Николай Яковлев
Новым генеральным директором Казанского вертолетного завода, который входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», назначен Николай Яковлев. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Новый руководитель КВЗ работает в вертолетостроении более 30 лет. Он трудился на «Роствертоле», выпускающем боевые вертолеты Ми-24/35 и Ми-28, а также транспортно-десантные Ми-26. На этом предприятии Яковлев прошел путь от рабочего до директора по материально-техническому обеспечению. С 1 февраля 2023 года был первым заместителем генерального директора ААК «Прогресс», отмечают в пресс-службе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что прежний гендиректор Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург покинул должность по собственному желанию. Он возглавлял предприятие с 2021 года.
Upd. (8.53): До этого стало известно, что КВЗ работает над опытным образцом импортозамещенного вертолета «Ансат» и готовится к летным испытаниям. Гинсбург рассказал об этом узбекистанскому лидеру Шавкату Мирзиёеву, когда тот осматривал экспозицию III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в МВЦ «Казань Экспо». Президента Узбекистана тогда сопровождали Раис РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»