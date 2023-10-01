Близится к завершению эвакуация беженцев из Нагорного Карабаха в Армению

Эвакуация беженцев из Нагорного Карабаха в Армению близится к завершению, к 20.00 (19.00 по Москве) в страну прибыли 100 514 вынужденных переселенцев. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Премьер-министра Армении Назели Багдасарян, сообщает издание News.am.

Всего в Армению въехали 21 043 транспортных средства. Из числа перемещенных лиц регистрацию уже прошли 85 975 человек, добавила Багдасарян.

В свою очередь омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) проинформировал, что последний автобус из Карабаха прибыл вечером в город Горис с 15 пассажирами.

До последней эскалации Карабахского конфликта число жителей непризнанной республики Арцах оценивалось примерно в 120 тыс. человек (не все из них постоянно проживали на ее территории).

После проведения Азербайджаном так называемых «антитеррористических мероприятий локального характера» 19 и 20 сентября власти Карабаха капитулировали. Позднее Президент Арцаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждал ситуацию с Президентом РФ Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении анонсировал переговоры главы Правительства страны и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, они намечены на начало октября.

Вместе с тем Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН из-за предполагаемого нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.