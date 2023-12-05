«Безобразие и разгильдяйство»: Магдеев назвал виновных в крупном пожаре на авторынке

Субботний пожар в Набережных Челнах практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500»

Фото: © МЧС России

«К сожалению, все предписания, которые были даны, собственники и руководители не выполнили»

Гигантский пожар в Набережных Челнов произошел в субботу вечером 2 декабря. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории торгового комплекса «Заритал». К ликвидации было привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. По данным республиканского МЧС, площадь пожара составила почти 7 тыс. квадратных метров. Его тушили шесть часов.

«Безусловно, это большая потеря для граждан и жителей нашего города, которые занимались торговлей, семейным бизнесом. Я не сказал „трагедия“. Слава богу, не пострадали люди», — отметил на аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Руководитель города заявил, что причины чрезвычайного происшествия очевидны — это несоблюдение собственником торговых помещений элементарной противопожарной безопасности. Магдеев уточнил, что в огне пострадали 96 магазинов, при этом у кого-то из предпринимателей было по две-три точки.

«К сожалению, все предписания, которые были даны, собственники и руководители не выполнили. Надзорные контрольные органы, которые обязаны были потребовать исполнение всех этих предписаний, к сожалению, тоже, на мой взгляд, свою работу не смогли выполнить до конца», — отметил Магдеев.

Наиль Магдеев заявил, что причины происшествия очевидны – это несоблюдение собственником торговых помещений элементарной противопожарной безопасности Фото: nabchelny.ru

Он напомнил, что в стране действует мораторий на проверки МСП. Но при этом, по словам градоначальника, данный запрет не подразумевает «разгильдяйство и бесхозяйственность».

«Мораторий подразумевает, что у каждого собственника есть чувство ответственности за жизнь и здоровье людей», — подчеркнул руководитель города.

«На мой взгляд, он безответственный собственник»

Магдеев вспомнил, что точно такая же ситуация произошла в начале 2023 года, когда в муниципалитет поступило предписание о нарушениях в Ледовом дворце. По формальным признакам вроде бы все работало нормально. Но Магдеев решил встретиться с прокурором — тогда Дмитрием Ерпелевым и его помощниками, чтобы разобрать ситуацию.

«И когда я увидел, что сложившаяся ситуация угрожает безопасности и жизни людей, было принято решение о выделении дополнительных финансовых ресурсов. Первоначальный транш — 72 млн рублей, потом еще дополнительно 20 млн. Такая сумма потребовалась на устранение всех недостатков в плане противопожарной безопасности в Ледовом дворце», — рассказал он.

В начале 2023 года в муниципалитет поступило предписание о нарушениях в Ледовом дворце. Шесть месяцев шли работы по обеспечению противопожарной безопасности Фото: chelny-biz.ru

В то время Магдееву говорили, что на столь долгое время закрывать Ледовый дворец не стоит, спрашивали его, где будут тренироваться хоккеисты и фигуристы.

«Но Ледовый дворец — это не хлебный магазин. Его на время можно закрыть. Это хлебный магазин нельзя закрыть. Поэтому ничего, перетерпели», — заявил руководитель города.

Шесть месяцев шли работы по обеспечению противопожарной безопасности.

«И сегодня мы со спокойной душой знаем, что и система автоматической пожарной сигнализации, и противоогневая обработка проведена. Аналогичные предписания были даны и собственнику „Гараж-500“. Он, к сожалению, не поступил так, как мы. На мой взгляд, он безответственный собственник. И случилось то, что случилось. Ситуацию необходимо исправлять», — заявил Магдеев.

Некоторые из предпринимателей не могли сдержать слез. Часть из них десятилетиями трудились на авторынке Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Как бы сложно ни было, необходимо найти инструменты, чтобы поддержать наших людей»

Как ранее писал «Татар-информ», некоторые из предпринимателей не могли сдержать слез. Часть из них десятилетиями трудились на авторынке. По их словам, «вся жизнь сгорела за полчаса». В 18 часов они закрылись, через 30 минут узнали о пожаре.

Градоначальник признал, что люди, которые вели свой бизнес, оказались в очень сложной ситуации. «Как бы сложно ни было, необходимо найти инструменты, чтобы поддержать наших людей», — сказал Магдеев.

Для пострадавших арендаторов сразу после ЧП был создан оперативный штаб во главе с руководителем исполкома города Фаридом Салаховым. Столовая муниципального «Предприятия автомобильных дорог» по поручению мэра организовала горячее питание и горячий чай для сотрудников МЧС и правоохранительных органов, которые работали на месте происшествия.

Для сотрудников МЧС и правоохранительных органов, работавших на месте происшествия, было организовано горячее питание Фото: © t.me/nabchelnyofficial

Руководитель города также обратился за поддержкой к Раису РТ Рустаму Минниханову.

«Рустам Нургалиевич дал соответствующие поручения профильным министерствам и ведомствам с тем, чтобы мы здесь, на месте, с участием руководителей республиканских и муниципальных органов нашли бы определенное решение для того, чтобы выйти из этой сложной для людей ситуации», — заявил он.

Так, Торгово-промышленная палата Набережных Челнов оперативно отреагировала на призыв о помощи. Гендиректор Фарид Башаров заявил «Татар-информу», что окажет юридическую помощь всем обратившимся к ним пострадавшим при пожаре.

«Это большая трагедия для владельцев бизнеса — потерять то, с чем работал. Это последствия пренебрежения какими-то моментами. Если возникнут какие-то юридические вопросы или проблемы у пострадавших — мы поможем. Поддержка предпринимателей — это наша задача», — сказал он.

Сразу после ЧП был создан оперативный штаб во главе с руководителем исполкома города Фаридом Салаховым Фото: nabchelny.ru

«В причинах разберутся»

Сумма ущерба еще не подсчитана. Официальную причину пожара еще также предстоит выяснить. Наиль Магдеев выразил уверенность, что у надзорных и следственных органов возникнут серьезные вопросы к собственнику.

«Они должны быть. И у Прокуратуры, и у Следственного комитета и Государственного пожарного надзора, эти полномочия у наших федеральных и республиканских коллег есть. В причинах разберутся, — повторил Магдеев. — А нам здесь и сейчас надо думать о ликвидации последствий. Ситуация у каждого уникальная. На общих собраниях все вопросы не решить. Время не тратьте. Нужно предметно по каждому гражданину четко разобраться, застрахован товар или не застрахован. К сожалению, это тоже, я думаю, что не в культуре нашего бытия заниматься страховкой».

Магдеев также отметил, что муниципалитет готов решать вопросы в рамках существующих законов и полномочий.

«Беззаконием мы тоже не можем заниматься и обещать того, что не можем. Есть вопросы, связанные с Федеральной налоговой службой. Есть вопросы, связанные с нашими российскими федеральными банками, работающими на территории города Набережные Челны, у них свои правила предоставления кредитов, отсрочки каникул по всем этим случаям. Для каждого нужно найти определенное решение», — выразил уверенность мэр.

Сумма ущерба еще не подсчитана. Официальную причину пожара еще также предстоит выяснить Фото: © Эльмира Гайнутдинова

В Челнах проведут проверки противопожарной безопасности

Руководитель города дал поручение проверить места с массовым пребыванием людей, в том числе объекты, относящиеся к республиканской собственности, — больницы на предмет противопожарной безопасности.

«Если будет необходимость, будем изыскивать средства из бюджета на ликвидацию нарушений противопожарной безопасности. По сути, все собственники должны так делать, но некоторые думают об этом в последнюю очередь», — отметил Наиль Магдеев.

В финале своей речи он рассказал о встрече с надзорными органами, на которой состоялось обсуждение дополнительных проверок.

«Говорят: мораторий, проверять нельзя. Нужно высочайшее поручение сверху. Даже этот случай не позволяет контролирующим органам зайти на объект и проверить. Безобразие, конечно! — сокрушался Магдеев. — Но если какой-то объект вызывает сомнения, нужно все равно добиваться, чтобы зайти на этот объект. Все радовались, что малый бизнес не проверяют, но за что боролись… Запрет на проверки — рай, вот там чуть все не оказались», — заключил градоначальник.