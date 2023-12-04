«Без имущества, но с долгами»: потерпевшие «Гаража-500» рассказали о своем положении

После крупного пожара на челнинском авторынке «Гараж-500» многие предприниматели остались без товара, документов и без единственного источника дохода. По предварительной информации, сгорело около 170 павильонов. Там продавали детские игрушки, одежду, сопутствующие товары, запчасти. Также в огне пострадало небольшое кафе.

Сумма ущерба еще не подсчитана. Причину пожара еще также предстоит выяснить. Некоторые предприниматели высказывают мнение, что это был поджог. Другие думают о коротком замыкании электропроводки. Но факт остается фактом. Большинство людей остались без имущества, но с долгами.

Некоторые из предпринимателей не могут сдержать слез. Часть из них десятилетиями трудилась на авторынке. По их словам, вся жизнь сгорела за полчаса. В 18 часов они закрылись, через 30 минут узнали о пожаре.

«26 лет я здесь торговала. Магазин 70 квадратов. Все сгорело. А я вся в кредитах. Квартира в залоге. Я не знаю, как выкручиваться. Под запчасти брала деньги, под залог квартиры. Я не знаю, как жить сейчас», — повторяет горожанка.

«Торговли нет. Тут надеялись на сезон, на Новый год. Товар закупили, и все сгорело. Все сгорело. Не знаю, как дальше без копейки», — вторит другой предприниматель.

«Большой отдел. Павильон 38. С мужем работаем. Источник один. Все документы. Весь товар, вот недавно новый товар закупали. Также в кредитах. Вот без чего остались? Даже за садик платить нечем», — сокрушается третья.

«Это единственный мой доход был. Жилье снимаем. Я погорелец. Вот семь лет назад у меня дом сгорел. Я без жилья, в съемной квартире и без работы. На пенсию в 13 тыс. с сыном вместе. В данный момент у меня сын находится на войне. Солдат. И от него известий никаких нет», — рассказал свою историю челнинец.

Челнинцы очень рассчитывают на помощь. В том, что случилось, их вины нет, говорят они.

«У меня ипотека. Я одна воспитываю сына. Я даже не представляю, как дальше жить? Все, что у меня было, сгорело там. И я надеюсь, что все-таки власти не пройдут мимо. Нужна будет помощь властей однозначно, потому что сами не справимся. У людей долги, кредиты, ипотеки. Кто-то один воспитывает детей. Кто-то семьей, но семьями здесь работали: и муж, и жена. Есть у нас такие люди, ИП-шники, у которых все здесь реально осталось, в этом пепелище», — рассказывает челнинка.

Предприниматели рассчитывают, что их не оставят в беде. Сегодня в мэрии прошла встреча, где потерпевшие смогли задать волнующие их вопросы.

Напомним, возгорание случилось вечером в субботу в одноэтажном здании на Трубном проезде. Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Торгово-промышленная палата Набережных Челнов пообещала оказать юридическую помощь всем обратившимся к ним пострадавшим при пожаре на территории авторынка «Гараж-500» в промзоне автограда.