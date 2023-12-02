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Происшествия 2 декабря 2023 21:29

Площадь пожара в промзоне Челнов выросла до 6800 квадратных метров

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Площадь пожара на территории авторынка «Гараж-500» промзоны «Заритал» в Набережных Челнах увеличилась до 6800 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Всего к ликвидации привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники.

Фото: © МЧС России

Напомним, возгорание случилось сегодня вечером в одноэтажном здании на Трубном проезде. На данный момент информации о пострадавших нет. Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. На место выехал зампрокурора Челнов Олег Ульянченко.

#пожар в челнах
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