Площадь пожара в промзоне Челнов выросла до 6800 квадратных метров

Площадь пожара на территории авторынка «Гараж-500» промзоны «Заритал» в Набережных Челнах увеличилась до 6800 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Всего к ликвидации привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники.

Фото: © МЧС России

Напомним, возгорание случилось сегодня вечером в одноэтажном здании на Трубном проезде. На данный момент информации о пострадавших нет. Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. На место выехал зампрокурора Челнов Олег Ульянченко.