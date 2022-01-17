На капитальный ремонт Ледового дворца в Челнах будет направлено 72 млн рублей

Из городского бюджета Набережных Челнов будет направлено 72 млн рублей на капитальный ремонт Ледового дворца. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Мы направляем 72 млн рублей на ремонт системы пожаротушения, дымоудаления. Сегодня документы в порядке, система работает. Но все было построено два десятилетия назад. Все безнадежно устарело. Нужны и дополнительные покрытия. Но сегодня объект работает в плановом режиме, никаких опасений нет. Безопасность спортсменов и зрителей прежде всего», — поставил задачу мэр.

По словам Магдеева, ремонт следует сделать по самым современным меркам. Работы по капитальному ремонту спортивного объекта совместят с плановыми, проведут их по завершению сезона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на проектирование Центра волейбола в Челнах направлено 4,6 млн рублей.