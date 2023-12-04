ТПП Челнов поможет пострадавшим в крупном пожаре в Гараж-500 юридически

Торгово-промышленная палата Набережных Челнов окажет юридическую помощь всем обратившимся к ним пострадавшим при пожаре на территории авторынка «Гараж-500» в промзоне автограда. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров.

«Это большая трагедия для владельцев бизнеса – потерять то, с чем работал. Это последствия пренебрежения какими-то моментами. Если возникнут какие-то юридические вопросы или проблемы у пострадавших – мы поможем. Поддержка предпринимателей – это наша задача», – сказал он.

Напомним, в минувшую субботу в промзоне автограда на территории авторынка «Гараж-500» произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров.

Фото: © МЧС России

К тушению были привлечены все службы МЧС города, а также ПАД и ряд местных предприятий.

В свою очередь мэр автограда Наиль Магдеев отметил, что это большая потеря для малого бизнеса.

«По результатам расследования посмотрим, что мы, городские власти, можем в это вопросе сделать и помочь», – указано в Telegram-канале пресс-секретаря главы города.

Прокуратура Челнов совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности.