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Крупный пожар случился на территории авторынка «Гараж-500» в промзоне Набережных Челнов
В социальных сетях появилось видео с крупным пожаром в Набережных Челнах.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в промзоне Автограда на территории авторынка «Гараж-500».
«Загорелось одноэтажное здание авторынка промзоны "Заритал" на Трубном проезде. Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по 2 номеру вызова. На месте работают 16 единиц техники и 56 человек личного состава гарнизона», – рассказали агентству в ведомстве.
На данный момент информации о пострадавших нет. Ориентировочная площадь пожара составляет 740 квадратных метров.
Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. На место выехал зампрокурора Челнов Олег Ульянченко, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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