Крупный пожар случился на территории авторынка «Гараж-500» в промзоне Набережных Челнов

В социальных сетях появилось видео с крупным пожаром в Набережных Челнах.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в промзоне Автограда на территории авторынка «Гараж-500».

«Загорелось одноэтажное здание авторынка промзоны "Заритал" на Трубном проезде. Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по 2 номеру вызова. На месте работают 16 единиц техники и 56 человек личного состава гарнизона», – рассказали агентству в ведомстве.

Фото: © Соцсети

На данный момент информации о пострадавших нет. Ориентировочная площадь пожара составляет 740 квадратных метров.

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. На место выехал зампрокурора Челнов Олег Ульянченко, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.