Белый дом: Разговор Путина и Байдена пройдет по инициативе российской стороны

Предстоящий телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоится по просьбе российской стороны. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на сотрудника американской администрации.

«Когда Президент [Соединенных Штатов Джо] Байден запросил телефонный разговор с Президентом [России Владимиром] Путиным в 2021 году, российский лидер согласился. И когда Путин заявил о заинтересованности в очередном звонке, Байден сказал да», — приводит слова чиновника РБК.

Сотрудник Белого дома отметил, что Президент США вновь упомянет озабоченность из-за присутствия российских сил близ границ Украины. Кроме того, два лидера могут обсудить ситуацию вокруг ядреной программы Ирана.