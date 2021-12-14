Россия призвала США и Иран вернуться к исходному варианту ядерной сделки

Россия обращается с призывом к США и Ирану о восстановлении ядерной сделки в первоначальном варианте. Переговоры продолжаются с 29 ноября, за это время стороны преодолели недопонимание и обсуждают вопрос в рабочем режиме. Об этом со ссылкой на постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова сообщают «Известия».

«Все понимают, что бесконечно переговоры продолжаться не могут, особенно в условиях когда с одной стороны американцы вводят санкции, а с другой — Иран продолжает развивать свою ядерную программу», — заметил собеседник издания.

По его словам, важно вернуться к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в его исходном формате.

Ульянов добавил, что иранская сторона в целом довольна ходом обсуждения, остальные участники переговоров «вроде бы преодолели вспышку эмоций на прошлой неделе и настроены по-деловому».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале следующего года в Россию может прибыть Президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом во время переговоров с Премьером Греции заявил Президент РФ Владимир Путин.