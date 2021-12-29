Песков: Телефонный разговор Путина с Байденом запланирован на вечер 30 декабря

Вечером в четверг, 30 декабря, должен состояться телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, на завтра, поздно вечером, запланирован телефонный разговор Путина с Президентом США», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА «Татар-информ», до этого о планах Байдена провести телефонные переговоры с российским коллегой рассказал американский телеканал CNN. Президент США уверен, что «в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами».

Среди предполагаемых тем разговора — назначенные на январь переговоры. Это встреча в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД 10 января, заседание Совета Россия — НАТО 12 января и многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ 13 января.