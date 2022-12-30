Белгородский губернатор Гладков рассказал об атаке на Шебекино

Приграничный город Шебекино в Белгородской области в очередной раз оказался обстрелян с украинской стороны. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор», — написал губернатор.

По словам Гладкова, все оперативные службы находятся на месте, продолжается подомовой обход. Вместе с тем «сейчас идет повторный обстрел территории». Соответственно, информация о разрушениях уточняется.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую 24 февраля 2022 года начал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам.

В начале декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заметил, что украинская армия готова при продолжении атак на территорию страны наносить удары по России. Сегодня он заверил, что при необходимости возможно и вторжение на российскую территорию, принадлежность которой не оспаривается.

Еще до этого британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что США больше не удерживают украинские войска от атак по целям на территории РФ. Речь идет в том числе об ударах беспилотников. Так, 26 декабря во второй раз была атакована база стратегических бомбардировщиков «Энгельс» в Саратовской области, погибли трое военнослужащих. Вчера, 29 декабря, в ее окрестностях вновь был сбит неопознанный объект.

Фото: t.me/vvgladkov/.