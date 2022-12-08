В Белгородской области обстрелян очередной поселок

В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попал очередной поселок, находящийся в Яковлевском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи», — сообщил губернатор.

По словам Гладкова, на месте уже работают аварийные бригады, продолжается подомовой обход территории.

Следует отметить, что Яковлевский городской округ не находится у границы с Украиной, но его соседями с юга являются пограничные Белгородский и Борисовский районы.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России время от времени подвергаются обстрелам. Недавно в Белгородской области стали формировать отряды теробороны из числа не подлежащих мобилизации. У границы организовано строительство так называемой «засечной черты».