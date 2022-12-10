Секретарь украинского СНБО Данилов заявил о готовности наносить удары по территории РФ

Украинская армия готова при продолжении атак на территорию страны наносить удары по России. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.

«Мы будем способны на всё. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг находится на территории от наших границ до Владивостока», — отметил украинский чиновник.

«Это для понимания [ситуации] теми, кто советует что-то там нам не заострять. Оно уже годами обострено», — добавил Данилов.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что США больше не удерживают украинские войска от атак по целям на территории России, не так сильно опасаясь эскалации конфликта. Издание отметило, что это изменение произошло «после многочисленных ракетных ударов Президента [РФ Владимира] Путина по критически важной инфраструктуре».

В начале этой недели, 5 декабря, украинские дроны атаковали военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской. Погибли трое военнослужащих, а еще четверо были ранены. Оказались повреждены два самолета. На следующий день, 6 декабря, БПЛА атаковал аэродром под Курском, после чего загорелся нефтенакопитель.