Ушаков назвал возможные темы встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече могут обсудить тему стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

«Наверняка будет затронут вопрос реализации нашей идеи проведения саммита постоянных членов Совбеза ООН», — рассказал Ушаков.

По его словам, лидеры могут рассмотреть ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис.

«Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей, — отметил помощник Президента РФ. — Если по крупным — понятно, что неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах будет так или иначе затронута, актуальные вопросы международной повестки».

Также возможными темами могут стать проблемы пандемии, борьба с изменением климата и ситуация на рынке нефти.

Ушаков добавил, что Кремль относится к подготовке встречи «с олимпийским спокойствием» и не торопит США, чтобы выбрать удобное для обеих сторон время.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что дата встречи Владимира Путина и Джо Байдена еще не согласована.