Песков: Дата разговора Путина и Байдена еще не согласована

Дата разговора российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена еще не согласована. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат — речь идет о видео-конференц-связи <...> Это может быть и в следующую неделю, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты», — рассказал представитель Кремля.

По его словам, обе стороны предложили разные даты, они пока не синхронизированы. На вопрос о том, обсуждается ли 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил положительно.

«И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие», — сообщил он.