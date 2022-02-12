Байден предупредил Путина о «серьезных последствиях» агрессии против Украины

Возможное вторжение на Украину приведет к «серьезным и решительным последствиям» для России. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе переговоров со своим российским коллегой Джо Байденом, сообщает пресс-служба Белого дома.

«<…> дальнейшее <…> вторжение на Украину вызовет массовые человеческие страдания и ослабит позиции России», — отмечается в сообщении американской администрации, которое излагает позицию Президента США.

При этом Байден заверил Путина, что Штаты собираются и дальше предпринимать дипломатические усилия вместе со своими союзниками и партнерами, но готовы и к «другим сценариям».

Телефонная беседа руководителей России и США состоялась сегодня и продлилась около часа. До этого глава российского государства обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг Украины, а также реакцию на российские предложения по гарантиям безопасности.

Ранее советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел провокационные цели у заявлений Запада о нападении на Украину.