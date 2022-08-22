Байден и лидеры Европы призвали отказаться от боевых действий у Запорожской АЭС

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его европейские союзники — Президент Франции Эмманюэль Макрон, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонной беседы заявили о необходимости избегать ведения боевых действий около Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Они (лидеры четырех стран — прим. Т-и) <…> обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе необходимость избегать военных действий близ станции, а также важность [организации] визита [на АЭС] в кратчайшие сроки [экспертов] МАГАТЭ», — сказано в сообщении пресс-службы американской администрации.

Политики также обменялись мнениями о ходе переговоров по иранской ядерной сделке. В связи с этим они обратили внимание на необходимость усиления поддержки партнеров на Ближнем Востоке и «совместных усилий по сдерживанию <...> дестабилизирующих действий Ирана в регионе».

Запорожская АЭС является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе, она расположена неподалеку от города Энергодара. Вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине станцию заняли российские военные. При этом на ней продолжает работать украинский персонал.

Последнее время Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. Страны «Большой семерки» призвали РФ передать станцию под украинский контроль, позднее ситуацию вокруг нее обсудили на заседании Совета безопасности ООН. Ситуация на АЭС стала основной темой беседы Путина и Макрона.