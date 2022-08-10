Страны «Большой семерки» призвали Россию передать Запорожскую АЭС под контроль Украины

Главы МИД стран G7 призвали Россию «незамедлительно передать» под контроль Украины Запорожскую АЭС. Это заявление они обосновали своим «беспокойством» возможными угрозами на ядерных объектах на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на заявление.

«Большая семерка» также поддержала усилия МАГАТЭ по контролю за безопасностью ядерных объектов на Украине и настаивают на отправке туда экспертов.

Ранее в МИД России заявили, что поездку делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в последний момент сорвал департамент безопасности секретариата ООН, хотя маршрут был согласован еще в июне.

Напомним, ВСУ продолжает регулярно обстреливать ЗАЭС, в России неоднократно призывали зарубежные страны вмешаться в ситуацию, так как это может грозить ядерной катастрофой, а Минобороны РФ обвинило Киев в ядерном терроризме. На этом фоне Россия запросила проведение 11 августа заседания совета безопасности ООН из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС.

Сенатор Алексей Пушков сегодня заявил, что обстрелы ЗАЭС могут прекратиться, если Президент США Джо Байден позвонит и попросит об этом украинского лидера Владимира Зеленского.