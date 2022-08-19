Макрон позвонил Путину – Президент России предупредил его о грозящей катастрофе на АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за долгое время позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Стороны обсудили ситуацию вокруг атомной станции в Энергодаре, которую продолжают регулярно обстреливать ВСУ.

Путин предупредил Макрона, что обстрелы ЗАЭС Украиной создают опасность масштабной катастрофы, передает пресс-служба Кремля. При этом оба лидера согласились, что важно как можно скорее направить на ЗАЭС миссию МАГАТЭ, которая на месте смогла бы оценить реальную обстановку.

Кроме того, Путин напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где в результате ракетного удара ВСУ погибли украинские военнопленные.

Еще одной темой разговора стала «продуктовая сделка», заключенная в Стамбуле. По-прежнему сохраняются препятствия для экспорта российской продукции на мировые рынки, что это влияет на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, констатировал Президент России.