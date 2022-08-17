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Ру Тат
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Политика
17 августа 2022  18:39

Пророссийские власти Энергодара заявили о массированном обстреле города

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Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Энергодара. Об этом заявили пророссийские власти города, передает РИА Новости.

Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС, которая является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе. Вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции территорию станции заняли российские военные, однако на ней продолжает работать украинский персонал.

Последнее время Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. Страны «Большой семерки» призвали РФ передать станцию под украинский контроль, позднее ситуацию вокруг нее обсудили на заседании Совета безопасности ООН.

Позднее член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил Украину в ударах по системе охлаждения атомной станции, о чем сообщал «Татар-информ».

#спецоперация на Украине #аэс
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