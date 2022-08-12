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Политика
12 августа 2022  08:31

Небензя: При отводе российских войск с Запорожской АЭС Киев может устроить провокацию

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При отводе российских войск с Запорожской АЭС Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российские военные обеспечивают охрану ЗАЭС, день за днем отражая атаки киевского режима на этот объект в слаженной координации с персоналом станции. 

«Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — сказал Небензя.

Он добавил, что российскую сторону поражает безответственность политических элит Европы — они своей безоговорочной и иррациональной поддержкой Киева ставят под угрозу безопасность собственных граждан. 
«Ответственность за это лежит в том числе и на вас», — подчеркнул на заседании Небензя.

Он также с сожалением констатировал, что секретариат ООН не в состоянии дать трезвую оценку ситуации. 

Накануне в результате очередного обстрела украинскими военными ЗАЭС в Энергодаре повредилась высоковольтная линия подстанции «Каховская». Минимум три снаряда упали около хранилища радиоактивных изотопов.  

Спецоперация началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что перед военными стоит задача демилитаризации и денацификации киевского режима. 

#спецоперация на Украине #василий небензя
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