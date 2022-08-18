На 19 июня Киев 19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удар по станции украинские военные хотят нанести в момент визита на Украину генсека ООН Антониу Гуттериша, чтобы потом обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» разворачивает посты радиационного наблюдения и тренирует бригады террбороны, утверждает официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По его словам, к завтрашнему дню подразделения 704-го полка войска радиационной, химической и биологической защиты ВСУ сосредоточат в Запорожье свои силы, чтобы зафиксировать аварию на атомной станции.

Артиллерия ВСУ, по словам Конашенкова, планирует наносить удары по АЭС с огневых позиций в Никополе, вину за это возложат на российских военных.

«Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС», – заявил Конашенков, добавив, что ВС РФ делают все возможное для безопасности ЗАЭС.

Генсек ООН прибыл во Львов, где он проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой станет обсуждение ситуации вокруг Запорожской атомной станции.

Напомним, ВСУ не прекращает регулярные обстрелы АЭС в Энергодаре на территории Запорожья уже не первую неделю. При этом Киев обвиняет в них российских военных. Россия неоднократно призывала прекратить обстрелы станции, которые грозят миру техногенной катастрофой, обвиняя киевские власти в «ядерном терроризме», а страны Запада на этом фоне призывают вернуть контроль над станцией Украине.