Aydınlık: Власти Турции в ближайшие два дня объявят детали альтернативы карте «Мир»

Власти Турции намерены в течение одного-двух дней раскрыть детали работы платежной системы, которую планируется использовать в качестве альтернативы российской национальной системе «Мир». Об этом со ссылкой на источники пишет газета Aydinlik.

«<…> детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы [системе] „Мир“, будут объявлены через день или два», — утверждает издание.

Газета констатирует, что сейчас «туристы и торговцы в туристических регионах испытывают трудности с платежами» и призывают руководство страны найти решение этой проблемы.

Ранее, 23 сентября, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал найти альтернативу российской платежной системе «Мир», которой не могли бы помешать санкции стран Запада.

До этого, 19 сентября, два турецких частных банка, Is bankasi и Denizbank, перестали обслуживать карты «Мир» из-за угроз США и Великобритании о введении санкций. Сегодня же телеканал NTV рассказал, что на аналогичные меры пошли и три турецких государственных банка. Это могут быть Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank.

Кроме того, от обслуживания карт «Мир» из-за возможных санкций отказались финансовые организации Казахстана и Вьетнама. С 23 сентября банки Узбекистана временно приостановили работу с российской платежной системой, сославшись на технические причины.