Минфин США заявил о готовности вводить санкции за поддержку системы «Мир» вне России

Соединенные Штаты готовы ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы «Мир» в других страна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Управление по контролю за иностранными активами готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК [Национальная система платежных карт] и национальной платежной системы „Мир“ за пределами территории РФ», — сказано в документе, размещенном на сайте Министерства финансов США.

Ранее США расширили антироссийские санкции, добавив в список 44 физических лица, в том числе граждан России и Украины, среди которых был и глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.