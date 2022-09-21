В Казахстане и Вьетнаме перестали принимать карты «Мир»

Финансово-кредитные организации Вьетнама и Казахстана перестают работать с российской платежной системой «Мир». В частности, вьетнамский BIDV больше не принимает карты «Мир», однако карты других платежных систем пока продолжает обслуживать. В Народном банке Казахстана (Халык Банк) ситуация аналогичная, пишут «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.

Как отмечал Центробанк России, зарубежные партнеры самостоятельно решают, обслуживать или нет карты «Мир», однако в регуляторе заверили, что продолжат контакты с другими странами по вопросу работы национальных карт.

Напомним, ранее аналогичное решение приняли турецкие банки. Вашингтон заявил, что надеется на отказ все большего числа банков в разных странах работать с платежной системой «Мир», поскольку они «не хотят оказаться на неправильной стороне, когда дело касается санкций коалиции».