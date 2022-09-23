Банки Узбекистана приостановили обслуживание карт «Мир»

С 23 сентября банки Узбекистана временно приостановили обслуживание российских карт «Мир» по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе единого общереспубликанского процессингового центра UZCARD.

«В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 9:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт „Мир“ в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD — „Мир“ за рубежом», — сказано в заявлении.

Ранее ряд банков Турции и Вьетнама сообщали о приостановке обслуживания карт после сообщения Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина о готовности вводить санкции за поддержку использования российской платежной системы в других странах.