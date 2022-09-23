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Ру Тат
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Экономика
23 сентября 2022  13:30

Россия и Турция найдут альтернативу платежной системе «Мир»

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Россия и Турция должны найти альтернативу платежной системе «Мир» и обойти возможные санкции Запада. С таким поручением к Правительству обратился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдогансообщает РИА Новости.

«Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», — сообщил телеканал A Haber.

19 сентября  некоторые турецкие банки перестали обслуживать карты «Мир» из-за угроз США и Великобритании о введении санкций. Позднее на аналогичный шаг пошли финансовые организации Казахстана и Вьетнама. С 23 сентября банки Узбекистана временно приостановили работу с российской платежной системой по техническим причинам. 

#Реджеп Эрдоган #платежная карта мир #антироссийские санкции
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