Россия и Турция найдут альтернативу платежной системе «Мир»

Россия и Турция должны найти альтернативу платежной системе «Мир» и обойти возможные санкции Запада. С таким поручением к Правительству обратился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», — сообщил телеканал A Haber.

19 сентября некоторые турецкие банки перестали обслуживать карты «Мир» из-за угроз США и Великобритании о введении санкций. Позднее на аналогичный шаг пошли финансовые организации Казахстана и Вьетнама. С 23 сентября банки Узбекистана временно приостановили работу с российской платежной системой по техническим причинам.