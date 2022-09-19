Еще один турецкий банк объявил о приостановке использования системы «Мир»

Крупный частный турецкий банк Denizbank прекратил выдавать турецкие лиры с банковских карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Как правило, сейчас «банкоматы сообщают об ошибке подтверждения операции и возвращают карту», отмечает агентство.

В службе поддержки клиентов Denizbank’а РИА Новости подтвердили, что банкоматы кредитной организации теперь не принимают карты «Мир», операции по ним не осуществляются.

Как сообщал «Татар-информ», ранее работать с платежной системой «Мир» перестал другой крупный турецкий банк — Is bankasi. При этом три других турецких финансовых организации, Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank, по-прежнему обслуживают карты «Мир».

До этого Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США рассказало о готовности вводить санкции за поддержку использования российской платежной системы «Мир» в других странах.