Австрия станет первой страной в ЕС с обязательной вакцинацией от коронавируса

После 3 февраля в Австрии ожидается введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Таким образом, она станет первой из стран ЕС, принявшей такой закон. Об этом сообщает ТАСС.

Такая мера будет действовать вплоть до 31 января 2024 года.

Привиться будет необходимо всем гражданам за исключением тех, кому прививка может принести вред здоровью, беременных и детей до 12 лет.

Сейчас в Австрии уже полностью вакцинировано более 80% жителей старше 18 лет.

Ранее местные власти уже заявляли о намерении ввести штрафы за отказ прививаться от Covid-19.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Он оказался самым устойчивым во внешней среде вариантом патогена.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.