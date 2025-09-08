Авиаперевозчик Red Wings получил второй обновленный самолет Ту-214

фото: скриншот видео

Авиакомпания Red Wings получила второй обновленный лайнер Ту-214. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

Лайнер c бортовым номером RA-64549 получил сертификат летной годности и соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Он сможет перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5200 километров, отмечает агентство «Интерфакс».

«Во время работ специалисты обновили ключевые системы самолета. Проведена полная диагностика и необходимая модернизация всех узлов и агрегатов. <...> Обновленный Ту-214 скоро выйдет на регулярные маршруты в Грузию и Израиль», – рассказал директор департамента оперативного управления флотом Red Wings Андрей Волков.

Борт RA-64549 был произведен на КАПО имени С. П. Горбунова (ныне Казанский авиационный завод) в 2008 году. До Red Wings самолет эксплуатировала компания «Трансаэро», как и Ту-214 с бортовым номером RA-64518, который был восстановлен после длительного хранения и передан перевозчику еще в декабре 2023 года.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал, что КАЗ уже передал Red Wings один самолет Ту-214 программы 2025 года и тот летает под ее «флагом».

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал концерна «Туполев». В ноябре 2024-го первый полет совершил импортозамещенный Ту-214. Летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года.

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Позднее появилась информация, что в 2025 году КАЗ произведет два таких лайнера. Затем ее подтвердили в госкорпорации «Ростех».

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027-2028 годам сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Руководитель Ростеха Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы.

Вместе с тем из соглашения «Аэрофлота» с Объединенной авиастроительной корпорацией следует, что перевозчик до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».

Видео: t.me/flyredwings.