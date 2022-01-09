AP: США готовы наложить эмбарго на Россию наряду с Ираном, КНДР, Кубой и Сирией

Соединенные Штаты готовы в случае вероятного нападения на Украину внести Россию в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц.

Соответствующую информацию со ссылкой на осведомленный источник подтверждает и агентство Bloomberg. Сейчас перечень стран, в отношении которых действует эмбарго США, включает Иран, Северную Корею, Кубу и Сирию.

В дополнение к прямым санкциям против российских организаций новые рестрикции могут предусматривать «значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, и потенциально — [ограничения] на товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США».

Помимо ограничительных мер, касающихся энергоносителей и потребительских товаров, Соединенные Штаты и их союзники рассматривают возможность введения запрета на экспорт в Россию передовых электронных компонентов, программного обеспечения и сопутствующих технологий, использующих американские разработки. Подобные ограничения могут затронуть поставки авионики, станков, смартфонов, игровых приставок, планшетов и телевизоров.

Ранее газета The New York Times написала о возможном запрете на экспорт в Россию любых потребительских товаров, включающих произведенную или разработанную в США электронику. По информации агентства «Рейтер», ограничение поставок смартфонов в РФ из-за кризиса вокруг Украины рассматривалось еще в декабре.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. В ходе последних телефонных переговоров Президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что возможные «беспрецедентные санкции» могут привести к полному разрыву отношений между странами.

В Женеве завтра, 10 января, пройдут переговоры России и США по предложенным российской стороной гарантиям безопасности. Заседание Совета Россия — НАТО, посвященное этой теме, состоится 12 января. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.