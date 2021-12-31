Путин — Байдену: Новые санкции могут привести к полному разрыву отношений между странами

Президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Джо Байдена о том, что «беспрецедентные санкции» могут привести к полному разрыву отношений между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

В прошедшем разговоре Байден упомянул о возможных «масштабных санкциях». По его словам, в случае продолжения эскалации вдоль границу Украины западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами», — отметил Ушаков.

По его словам, Владимир Путин особо подчеркнул во время беседы, что потомки будут оценивать этот шаг как огромную ошибку. Ушаков резюмировал, что подобные санкции приведут к самым серьезным последствиям — Россия надеется, что этого не будет.