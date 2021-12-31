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Политика
31 декабря 2021  09:40

Путин — Байдену: Новые санкции могут привести к полному разрыву отношений между странами

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Президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Джо Байдена о том, что «беспрецедентные санкции» могут привести к полному разрыву отношений между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова. 

В прошедшем разговоре Байден упомянул о возможных «масштабных санкциях». По его словам, в случае продолжения эскалации вдоль границу Украины западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер. 

«Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами», — отметил Ушаков.

По его словам, Владимир Путин особо подчеркнул во время беседы, что потомки будут оценивать этот шаг как огромную ошибку. Ушаков резюмировал, что подобные санкции приведут к самым серьезным последствиям — Россия надеется, что этого не будет.

#Владимир Путин #Джо Байден
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