Аналитик Корнеев спрогнозировал рост цен на такси на 18% в наступившем году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В наступившем 2026 году цены на такси в России продолжат расти, за год они могут увеличиться на 15–18%. Таким видением ситуации поделился председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, передает ТАСС.

«Ожидающееся снижение ставки ЦБ в течение 2026 года до 10–12%, а может быть, и еще ниже, возможно, и повлияет на снижение затрат таксистов на оказание услуг, но уже в следующем, 2027 году», – подчеркнул эксперт.

По словам Корнеева, в 2025 году средний чек на такси в Москве равнялся примерно 900 рублям. В системах динамического ценообразования, которые сейчас используют агрегаторы такси, стоимость поездки зависит от времени, расстояния, пробок и дополнительных услуг.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что четверть машин такси временно (до 2033 года) освободят от требований по локализации.

В начале октября прошлого года Минпромторг РФ опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него попали более 20 моделей шести российских брендов. Речь идет о Lada, «УАЗе», Sollers, Evolute, Voyah и «Москвиче».

Позднее в ведомстве сообщили, что перечень предполагается пополнить моделями брендов Haval и Tenet, а также машинами, которые выпускает калининградский завод «Автотор» (там собирают авто китайских брендов BAIC, Kaiyi, Forthing и SWM).