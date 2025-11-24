СМИ: Четверть машин такси временно освободят от требований по локализации

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Правительство России поддержало разработанный депутатами Государственной Думы РФ законопроект, согласно которому самозанятые таксисты до 1 января 2033 года смогут использовать автомобили, не соответствующие требованиям закона о локализации. Об этом со ссылкой на два источника сообщает РБК.

В случае принятия новеллы для этой категории будет действовать квота в размере как минимум менее 25% от общего числа машин, зарегистрированных в региональном реестре такси.

Физические лица смогут включать свои нелокализованные авто в региональные реестры такси, если машина находится в собственности владельца более шести месяцев и если он использует ее без привлечения третьих лиц.

Один из собеседников заявил, что Правительство приняло такое решение, чтобы «обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации».

Лимиты каждый год будет определять Министерство транспорта РФ. Для расчета квот на 2026 год планируется использовать количество автомобилей, внесенных в реестры по состоянию на 28 февраля 2026-го. Однако с 2027 года лимиты станут устанавливать по числу зарегистрированных машин по состоянию на 31 декабря предшествующего года.

В Правительстве России поддержали идею, но оговорили необходимость прописать критерии установления лимитов, а также уточнить понятия «региональная квота» и «нераспределенный объем квот», уточнили источники.

В начале октября Минпромторг РФ опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него попали более 20 моделей шести российских брендов. Речь идет о Lada, «УАЗе», Sollers, Evolute, Voyah и «Москвиче».

Позднее в ведомстве сообщили, что перечень предполагается пополнить моделями брендов Haval и Tenet, а также машинами, которые выпускает калининградский завод «Автотор» (там собирают авто китайских брендов BAIC, Kaiyi, Forthing и SWM).

Затем стало обсуждаться предложение вывести самозанятых такистов из-под действия закона о локализации до 2028, 2030 или 2033 года.

В конце мая Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве такси. Документ начнет действовать с 1 марта следующего, 2026 года. Вместе с тем эти требования не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты. Соответственно, на них можно будет работать и после вступления закона в силу.