Доходы до полумиллиона: эксперты оценили зарплату таксистов в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ежемесячные заработки водителей такси в 2025 году в отдельных случаях достигали 500 тыс. рублей. Об этом «Российской газете» сообщил основатель таксопарка Станислав Еговцев.

По его словам, около 20% водителей в его таксопарке стабильно зарабатывают от 250 до 400 тысяч рублей в месяц. В пиковый сезон – в ноябре и декабре – отдельные таксисты, работающие по тарифу «комфорт плюс», выходили на доходы в диапазоне 450-500 тысяч рублей.

Еговцев пояснил, что ключ к высоким заработкам заключается в дисциплине и грамотном планировании рабочего времени. Наибольший доход водители получают в часы максимального спроса – ранним утром с 5:00 до 12:00 и вечером с 16:00 до полуночи. При таком графике опытный таксист способен зарабатывать от 60 до 90 тыс. рублей в неделю.

Он также отметил, что даже начинающие водители сравнительно быстро выходят на ощутимый уровень дохода. В первые месяцы работы их заработок составляет в среднем 120-150 тыс. рублей, а через три-четыре месяца многие превышают отметку в 200 тыс. рублей.

В то же время другие эксперты приводят более сдержанные оценки. Генеральный директор сервиса по поиску работы Екатерина Агаева сообщила, что средняя зарплата таксиста в 2025 году составила около 63,5 тыс. рублей. Наиболее высокие предложения работодатели размещали в октябре и ноябре – порядка 84,7 тыс. рублей.

Максимальные выплаты, по ее словам, предлагаются водителям на личном автомобиле и могут достигать 150 тыс. рублей в месяц, однако такие вакансии часто не предусматривают компенсации расходов на топливо, мойку и обслуживание машины.

Схожие данные приводит профессор кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. Она указала, что средний валовой доход таксистов в крупных городах России колеблется в пределах 70–90 тысяч рублей в месяц при полной занятости и до вычета расходов.

Максимальные доходы, по ее оценке, достигают 150-200 тыс. рублей и характерны для водителей, работающих по 12-14 часов в день без выходных и ориентирующихся на часы пик с повышенными тарифами. Также важную роль играют знание городской инфраструктуры и умение прогнозировать зоны повышенного спроса.

Агаева добавила, что работа в такси подходит не всем. Помимо водительских прав категории B, необходим стаж вождения не менее трех лет и медицинский допуск. Кроме того, профессия требует стрессоустойчивости, умения концентрироваться и спокойно реагировать на конфликтные ситуации.