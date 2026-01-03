Депутат Гусев предложил ограничить рост цен на такси в новогодние праздники 20%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев выступил с инициативой установить предельный порог повышения цен на услуги такси в праздничные дни. Парламентарий считает, что рост стоимости поездок не должен превышать 20% от стандартных тарифов, его слова приводит «ТАСС».

Депутат назвал текущую ситуацию на рынке несправедливой, указав на то, что агрегаторы и водители стремятся заработать в два-три раза больше обычного, хотя качество предоставляемых услуг при этом не улучшается. Гусев признал, что скачок цен в новогодний период происходит ежегодно на фоне объективного роста спроса: многие граждане отказываются от использования личных автомобилей из-за употребления спиртного.

Однако, по мнению парламентария, это не является основанием для кратного увеличения тарифов, и государству следует вмешаться для защиты интересов пассажиров, ограничив праздничную наценку разумными пределами.