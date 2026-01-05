Путин поручил проработать введение льготных тарифов на такси для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил подготовить комплекс предложений, направленных на повышение доступности услуг такси для семей с детьми. Соответствующая задача содержится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает «ТАСС».

В документе отдельно отмечается необходимость проработки вопроса о введении специальных льготных тарифов на перевозки для многодетных семей.

Ответственными за выполнение поручения назначены Правительство РФ, профильные комиссии Государственного Совета и Народный фронт. Помимо общих мер поддержки семей, им предстоит подготовить решения по улучшению транспортного обслуживания детей-инвалидов.

Президент указал, что предложения в этой части должны касаться не только снижения стоимости поездок, но и обеспечения необходимого технического оснащения автомобилей такси для комфортной и безопасной перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья.