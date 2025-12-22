news_header_top
Экономика 22 декабря 2025 10:22

В Татарстане продлили запрет мигрантам работать таксистами и охранниками

В Татарстане введенный в завершающемся 2025 году запрет принимать иностранцев, трудящихся на основании патентов, на работу по определенным видам экономической деятельности продлили на следующий, 2026 год. Указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Речь идет о десяти видах экономической деятельности, фигурирующих в соответствующем общероссийском классификаторе (ОКВЭД).

В частности, до конца будущего года на территории республики иностранцы не смогут перевозить опасные грузы, управлять легковыми такси и арендованными вместе с водителем автомобилями, заниматься предоставлением финансовых услуг (за исключением услуг по страхованию и пенсионному обеспечению).

Для мигрантов также останутся закрыты такие сферы, как страхование, перестрахование, работа негосударственных пенсионных фондов (за исключением обязательного социального обеспечения), вспомогательная деятельность в финансовых услугах и страховании, работа в области права и бухгалтерского учета.

Кроме того, иностранцы по-прежнему не смогут работать в ветеринарии, трудиться охранниками (в том числе частными охранниками), заниматься организацией и проведением азартных игр, заключением пари, организацией и проведением лотерей, а также ремонтом компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

